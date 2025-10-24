На Прикарпатті дозволили відстрілювати тварин, що переносять небезпечні хвороби

У Івано-Франківській області зняли заборону на відстріл тварин, які можуть переносити АЧС та сказ. Хворих тварин будуть відстрілювати вже восени та взимку.

Хворих тварин дозволили відстрілювати

На Прикарпатті дозволили відстрілювати тварин, які переносять сказ та африканську чуму свиней, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Читайте також Україна серед світових лідерів по приросту темпів надоїв на фермах

Регулювання чисельності популяції диких тварин, які переносять сказ та африканську чуму, проводитимуть в осінньо-зимовий період 2025–2026 років на виконання рішення Ради оборони Івано-Франківської області,

– уточнюють у відомстві.

Порядок проведення регулювання чисельності шкідливих хижаків та диких кабанів передбачає:

отримання дозволу на проведення регулювання;

оформлення матеріалів під час проведення регулювання;

проведення лабораторних досліджень;

проведення заходів у разі отримання позитивних результатів.

Зверніть увагу! Дозвіл на регулювання чисельності дикого кабана буде діяти з 1 до 30 листопада 2025 року. Відстріл проводиться лише вихідними на території користувачів мисливських угідь області (за винятком Верховинського району).

АЧС вже охопила 51 країну: хвороба загрожує продовольчій безпеці світу