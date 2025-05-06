В Украине в этом году зафиксировали уже 37 вспышек АЧС

С начала 2025 года в Украине зафиксировано 37 вспышек африканской чумы свиней. Из-за распространения опасной болезни карантин вводили в 12 областях.

Опасная болезнь набирает обороты

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль во время совещания по профилактике африканской чумы свиней отметил, что с начала 2025 года в Украине зафиксировано 37 вспышек АЧС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минагрополитики. Из них в случаев у 14 домашних свиней, в том числе на двух фермах, еще 23 – среди диких кабанов, а география распространения охватывает 12 областей.

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Это серьезный вызов для животноводческого сектора, учитывая общую численность поголовья свиней – более 4,6 миллиона голов. Из которых 2,97 миллиона содержатся в предприятиях, а еще 1,63 миллиона – в хозяйствах населения. Наша цель сегодня – сформировать системный, научно обоснованный и международно признанный подход к сдерживанию АЧС,

– отметил министр.

Во время совещания участники обсудили состояние профилактических мероприятий, пути совершенствования мониторинга и реагирования, а также возможность внедрения зонирования территорий с учетом ветеринарно-санитарного статуса, как инструмент точного управления рисками.

Кроме того, подняли вопрос страхования животных, в частности свиней, как элемента поддержки агробизнеса в случае вспышек болезни. Министр также отметил в январе-апреле 2025 года в Европе зафиксировано 5775 вспышек АЧС.

Обратите внимание! Коваль подчеркнул, что отдельно обсудили и тему вакцинации от АЧС, ведь важно изучать все возможности для обеспечения безопасного развития отрасли.