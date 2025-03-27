На Херсонщине и Винницкой области зафиксировали вспышки опасной болезни животных

В течение последних пары недель в Украине зафиксировали очередные вспышки африканской чумы свиней. На этот раз болезнь заметили в Винницкой и Херсонской областях.

В двух областях Украины обнаружили АЧС

Случаи африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в течение прошлых недель в двух областях: Винницкой и Херсонской, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бериславскую РГА и Тульчинскую РГА.

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Так, в Винницкой области в селе Княжья Криница Тульчинского района вирус АЧС обнаружен у диких свиней 13 марта. Как сообщили в Тульчинской райгосадминистрации, с 14 марта введен карантин в селах:

Солнечное,

Княжеский Колодец,

Горбы.

Работники управления Держпродспоживслужбы осуществили подворовые обходы в населенных пунктах, которые вошли в зону карантина для мониторинга клинического состояния поголовья свиней, которые выращиваются в домохозяйствах.

На Херсонщине же инфицированный объект зафиксировали в балке между селом Твердомедовое и поселком Карьерное Бериславского района.

Карантин введен с 21 марта, отметили в Бериславской райгосадминистрации.

Зоны защиты и наблюдения включают поселки: