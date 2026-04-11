Кризис в бюджете России углубляется, несмотря на новые нефтяные доходы. Из-за роста дефицита средств власти решили сократить государственную помощь агропромышленному комплексу, который ранее называли стратегически важным.

Как Россия ограничивает помощь аграриям?

Министерство сельского хозяйства подготовило проект постановления, которое резко ограничивает субсидии для аграриев в сторону жесткой экономии, сообщает Служба внешней разведки Украины.

Документ предусматривает резкое сокращение государственной поддержки российского АПК:

субсидии на агротехнологические работы сократят или полностью отменят;

финансирование мероприятий по охране почв и экологической безопасности производства свернут;

поддержку проектов глубокой переработки зерна и молока прекратят.

Чтобы получить субсидии, российским предприятиям животноводства, садоводства и молочного производства обязательно нужно будет агрострахование. Фактически это отсеет немало мелких производителей, которые просто не могут позволить себе дополнительные расходы.

Показательна судьба программы "Развитие отраслей и техническая модернизация АПК": в 2027 году ее финансирование сокращается на 28% – с 438 до 316 миллионов долларов США,

– говорят в разведке.

Около 25 миллионов из этих средств перенаправят на селекцию и семеноводство. Однако эксперты отмечают, что эти средства в основном получат крупные научно-исследовательские центры и агрохолдинги, которые имеют собственные лаборатории.

Это означает, что выживут далеко не все аграрные предприятия. Дело в том, что малые и средние хозяйства будут получать еще меньше государственной поддержки, тогда как финансовое давление на них продолжает расти.