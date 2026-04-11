Выживут не все: Россия урезает субсидии и бьет по аграриям
- Россия сокращает государственную поддержку агропромышленного комплекса из-за бюджетного кризиса, урезая субсидии на агротехнологические работы и финансирование экологических мероприятий.
- Новые требования к агрострахованию могут отсеять мелких производителей, а финансирование программы развития АПК сокращается на 28% до 2027 года.
Кризис в бюджете России углубляется, несмотря на новые нефтяные доходы. Из-за роста дефицита средств власти решили сократить государственную помощь агропромышленному комплексу, который ранее называли стратегически важным.
Как Россия ограничивает помощь аграриям?
Министерство сельского хозяйства подготовило проект постановления, которое резко ограничивает субсидии для аграриев в сторону жесткой экономии, сообщает Служба внешней разведки Украины.
Документ предусматривает резкое сокращение государственной поддержки российского АПК:
- субсидии на агротехнологические работы сократят или полностью отменят;
- финансирование мероприятий по охране почв и экологической безопасности производства свернут;
- поддержку проектов глубокой переработки зерна и молока прекратят.
Чтобы получить субсидии, российским предприятиям животноводства, садоводства и молочного производства обязательно нужно будет агрострахование. Фактически это отсеет немало мелких производителей, которые просто не могут позволить себе дополнительные расходы.
Показательна судьба программы "Развитие отраслей и техническая модернизация АПК": в 2027 году ее финансирование сокращается на 28% – с 438 до 316 миллионов долларов США,
– говорят в разведке.
Около 25 миллионов из этих средств перенаправят на селекцию и семеноводство. Однако эксперты отмечают, что эти средства в основном получат крупные научно-исследовательские центры и агрохолдинги, которые имеют собственные лаборатории.
Это означает, что выживут далеко не все аграрные предприятия. Дело в том, что малые и средние хозяйства будут получать еще меньше государственной поддержки, тогда как финансовое давление на них продолжает расти.
В более широком контексте сокращение расходов на АПК отражает системный фискальный кризис, в котором оказалась Россия: ограниченный доступ к внешним финансовым ресурсам и раздутый военный бюджет оставляют все меньше пространства для поддержки гражданских секторов,
– добавили в СВРУ.
Важно! В разведке считают, что жесткая экономия приведет к уменьшению инвестиций и сокращению объемов производства в агросекторе России уже в ближайшее время.
Какие еще проблемы у российских фермеров?
Между тем в Сибири массово уничтожают фермы под надуманным предлогом. Целые стада по тысяче голов убивают, аргументируя это болезнью животных, но не проводят никаких исследований.
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объяснил 24 Каналу, что таким образом местные "князьки" пытаются ликвидировать относительно независимых людей, которых трудно контролировать.
Это все очень по-советски. Людей не считают людьми, ничего не объясняют, просто приходят и говорят, что "будет так",
– отметил Огрызко.
Он добавил, что местной власти нужно, чтобы люди голосовали так, как скажут в Москве, не читали ничего лишнего, и не слушали новостей из Киева. Поэтому уничтожение частных хозяйств – это определенное переосмысление коллективизации.
Почему Россия урезает помощь аграриям?
Помощь аграриям Москва урезает из-за огромных проблем с бюджетом. Уже за первые два месяца 2026 года его дефицит почти достиг уровня, который планировали на весь год. Ключевым фактором стало резкое сокращение поступлений от нефти и газа.
За этот период дефицит бюджета России достиг примерно 3,45 триллиона рублей, что соответствует около 1,5% ВВП. При этом показатель уже превысил прошлогодний за аналогичный промежуток более чем на 1 триллион рублей.
В то же время экономист Иван Ус рассказал 24 Каналу, что в конце прошлого года российские власти официально отчитывались о дефиците на уровне 5,7 триллиона рублей. Однако реальные потери могли быть значительно больше – примерно до 8 триллионов рублей.