Как Россия ограничивает помощь аграриям?

Министерство сельского хозяйства подготовило проект постановления, которое резко ограничивает субсидии для аграриев в сторону жесткой экономии, сообщает Служба внешней разведки Украины.

Документ предусматривает резкое сокращение государственной поддержки российского АПК:

субсидии на агротехнологические работы сократят или полностью отменят;

финансирование мероприятий по охране почв и экологической безопасности производства свернут;

поддержку проектов глубокой переработки зерна и молока прекратят.

Чтобы получить субсидии, российским предприятиям животноводства, садоводства и молочного производства обязательно нужно будет агрострахование. Фактически это отсеет немало мелких производителей, которые просто не могут позволить себе дополнительные расходы.

Показательна судьба программы "Развитие отраслей и техническая модернизация АПК": в 2027 году ее финансирование сокращается на 28% – с 438 до 316 миллионов долларов США,

– говорят в разведке.

Около 25 миллионов из этих средств перенаправят на селекцию и семеноводство. Однако эксперты отмечают, что эти средства в основном получат крупные научно-исследовательские центры и агрохолдинги, которые имеют собственные лаборатории.

Это означает, что выживут далеко не все аграрные предприятия. Дело в том, что малые и средние хозяйства будут получать еще меньше государственной поддержки, тогда как финансовое давление на них продолжает расти.