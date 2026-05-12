Украина будет готовить аграрных специалистов для работы в Африке

Украина расширяет сотрудничество со странами Африки и делает ставку не только на экспорт продовольствия, но и на передачу аграрных технологий и опыта. Для этого государство запускает новые программы подготовки специалистов для международных проектов.

Украина и НУБиП будут готовить кадры для международных агропроектов

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили в Минэкономики. Документ предусматривает новый формат взаимодействия между государством, образованием и наукой.

Подписи под меморандумом поставили заместитель министра Денис Башлык и ректор НУБиП Вадим Ткачук.

В рамках сотрудничества планируют запускать совместные программы стажировки, практического обучения и профессионального обмена для студентов и молодых специалистов. Будущие специалисты будут работать с практическими кейсами в сферах аграрной политики, экономики, управления природными ресурсами и экологической модернизации.

Также студенты получат опыт сотрудничества с государственными учреждениями, международными инициативами и программами продовольственной безопасности.

Украина развивает агрохабы в странах Африки

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет подготовка кадров для международных аграрных проектов в Африке. Речь идет прежде всего о работе в агрохабах – центрах переработки и распределения продовольствия.

Через такие проекты Украина помогает партнерам развивать местную переработку, укреплять продовольственную безопасность и внедрять современные аграрные технологии.

В апреле Украина открыла первый агрохаб в Республике Гана. Он стал примером нового подхода к международной поддержке, когда страна не только поставляет продукцию, но и передает собственную экспертизу и способствует созданию долгосрочных экономических возможностей.

В Минэкономики отмечают, что развитие человеческого капитала является важной составляющей восстановления экономики и усиления роли Украины в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

ЮНИДО и Япония протестируют 47 технологий для зеленого восстановления промышленности Украины

Украина не только сама распространяет свой опыт ради развития сельского хозяйства других стран, которые в этом нуждаются. Наши аграрии также учатся новейшим технологиям в агросфере.

Ранее мы писали, что ЮНИДО заключила соглашения с 47 японскими компаниями для тестирования инновационных технологий в Украине и обучения более 30 тысяч украинцев.

Проект охватывает агробизнес, водную инфраструктуру, энергетику, телемедицину и другие ключевые направления, с финансированием от правительства Японии.

Посол Японии в Украине Масаши Накагоме отметил, что сочетание японских технологий с украинскими инновациями может создать мощный синергетический эффект для промышленного, социального и экономического восстановления страны.