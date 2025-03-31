В ЕС ожидают уменьшения импорта сельхозпродукции из Украины с июня

В Евросоюзе ожидают сокращения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Это должно произойти после пересмотра условий торговли.

ЕС ограничивает аграрный экспорт из Украины

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен заявил, что Брюссель стремится "найти новое соглашение" для торговли с Украиной до того, как в июне истечет срок действия нынешних мер по частичной ее либерализации, сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.

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Обсуждения должны быть быстрыми. Европейский Союз готов к переговорам, и это должно произойти в ближайшие недели. Импортные квоты не останутся такими же, как во время этой временной либерализации. Поэтому, действительно, импорта будет меньше,

– добавил Хансен.

По словам еврокомиссара, страны ЕС не поддерживают продолжение нынешних условий торговли с Украиной, поскольку они "вызвали проблемы, особенно в некоторых странах-членах".

Почему Европа ограничивает импорт из Украины

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ЕС отменил тарифы на украинскую продукцию в знак поддержки. Но европейские фермеры выразили протест из-за того, что более дешевые товары из Украины вредят им.

Обратите внимание! В ответ в прошлом году ЕС в решении продолжить либерализацию торговли с Украиной ввел определенные ограничения на такие продукты, как сахар, мясо птицы, яйца и кукуруза.

На прошлой неделе Европейская комиссия заявила, что готовит предложение по новому формату торговых отношений с Украиной после завершения действия действующего механизма торговой либерализации 5 июня 2025 года.