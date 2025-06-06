Украинская агрофирма засеяла экспериментальные поля арахиса на Черниговщине

Компания из Украины производит поиски лучшей конфигурации выращивания арахиса в Украине. Аграрии расширили существующие площади под культурой в Харьковской области и впервые засеяли поля на Черниговщине.

Арахис впервые посеяли на Черниговщине

В 2025 году компания "Агротрейд" вторично высевает арахис в рамках трехлетнего проекта, сообщает 24 Канал со ссылкой на представителей компании. По его итогам будет принято стратегическое решение – масштабировать направление или свернуть его.

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В этом году в компании существенно расширили площади: на Харьковщине засеяно 34 гектара против 5,6 гектара в прошлом году. А главное – впервые арахис высеян и на Черниговщине. Новые 5 гектаров отведено для изучения потенциала культуры в других агроклиматических условиях.

Это новый для нас регион в выращивании арахиса. Здесь совсем другие типы почв, другое влагообеспечение, вегетационный период. Мы сознательно расширяем географию посевов, чтобы увидеть, как арахис реагирует на различные условия. Это позволяет собрать широкий набор данных и лучше понять, в каких зонах культура показывает высокую эффективность и стабильность результата,

– рассказал директор агропромышленного департамента группы "Агротрейд" Александр Овсяник.

Уже получены первые всходы. Следующий этап – обработка посевов и мониторинг развития культуры.