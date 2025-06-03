Накручивали цены по сговору: двух крупных производителей яиц взял в тиски АМКУ

Антимонопольный комитет Украины продолжает расследовать факты злоупотреблений, которые привели к аномальному подорожанию яиц в конце прошлого года. Сейчас под расследование попали два крупнейших производителя яиц в Украине.

Производители повышали цены по предварительному сговору

В конце мая Антимонопольный комитет Украины начал дело против двух крупнейших производителей куриных яиц в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на АМКУ. Под расследование попали группы компаний "Авангард" и Ovostar Union.

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АМКУ подозревает эти компании в антиконкурентных согласованных действиях при формировании цен на куриные яйца. Комитет начал расследование после того, как заметил значительный рост цен на яйца в октябре 2024 года.

В апреле АМКУ предоставил рекомендации десяти крупнейшим производителям по недопущению нарушений конкурентного законодательства. Через месяц после детального анализа хозяйственных показателей начато официальное дело.

В конце мая 2025 года Комитет начал рассмотрение дела по признакам совершения группой компаний "Авангард" и группой компаний "Ovostar Union" нарушения Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде совершения антиконкурентных согласованных действий при формировании цены на куриные яйца без объективных на то причин на рынке.

Важно! АМКУ подчеркивает социальную важность этого вопроса, поскольку яйца являются важным продуктом для населения, а эти две группы компаний имеют значительное влияние на рынок как крупнейшие производители куриных яиц в Украине.