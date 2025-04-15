Какие культуры больше всего пострадали от заморозков: отчет украинских ученых

Заморозки и похолодание, что накрыло Украину в апреле имело довольно сильное негативное влияние на некоторые сельскохозяйственные культуры. Особенно пострадали некоторые фруктовые деревья.

Что пострадало от мороза больше всего

Заморозки, продолжавшиеся в Украине 7-11 апреля 2025 года, достигли критического уровня температур для цветения абрикос и алычи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минагрополитики. Об этом говорится в Аналитической справке об агрометеорологических условиях и состоянии посевов сельскохозяйственных культур в Украине от НААН.

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Так, по данным Института садоводства НААН, во второй половине первой декады апреля в кроне деревьев самая низкая температура воздуха составляла от -2,9 до -7,6 градуса Цельсия. Именно в этот период абрикос и алыча находились в фазе цветения, и критическая температура воздуха в этот период составляет -2,8 градуса Цельсия.

Черешня была в фазе зеленого конуса, а отдельные сорта раннего цветения – в начале выдвижения соцветий. Вишня находилась в фазе начала выдвижения соцветий, слива, персика – в фазе зеленого конуса,

– констатируют специалисты.

И добавляют, что эти минусовые температуры могут повлиять на фертильность пыльцы, особенно у вишни и черешни, что может привести к снижению завязываемости плодов этих культур.

Важно! Специалисты считают, что, учитывая изложенное, есть вероятность полного уничтожения урожая абрикоса и алычи весенними заморозками этого года, а также до 30% потери урожая вишни и черешни. Более полно, по их мнению, ситуацию можно будет оценить после установления положительных температур на пятые или седьмые сутки.

Как мороз повлиял на виноградники

В то же время в ННЦ "Институт виноградарства и виноделия имени В.Е. Таирова" отметили, что 7 и 8 апреля в Одесской области наблюдалось снижение температуры воздуха до -1-2 градуса Цельсия, а на поверхности почвы – до -2-4 градуса Цельсия. В это время опасны для растений заморозки интенсивностью -3-4 градуса Цельсия, особенно для набухших почек.

Важно! Ученые говорят, что текущее состояние зимующих почек винограда удовлетворительное. Эмбриональная плодоносность почек винограда достаточна для получения хорошего урожая в текущем году.