Аренда земли без ошибок: как правильно заключить договор и внести изменения в него

Аренда земли в Украине имеет четкие юридические правила, которые важно соблюдать как владельцам, так и арендаторам. Ошибки в договоре или изменениях к нему могут привести к потере прав или судебным спорам.

Как правильно заключить договор аренды земли?

Адвокат Виталий Сокуренко в комментарии 24 Канала рассказал, что заключение и внесение изменений в договор аренды земли в Украине регулируется Гражданским и Земельным кодексами, а также Законом Украины "Об аренде земли". Все изменения, как и сам договор, должны быть оформлены письменно и зарегистрированы в Государственном реестре прав.

Виталий Сокуренко Адвокат LEGAL STRATEGY В соответствии со статьей 13 Закона Украины "Об аренде земли", договор аренды земли это договор, по которому арендодатель обязан за плату передать арендатору земельный участок во владение и пользование на определенный срок, а арендатор обязан использовать земельный участок в соответствии с условиями договора и требованиями земельного законодательства.

По словам юриста, форма договора должна быть письменной. Нотариальное удостоверение является обязательным только по желанию одной из сторон или в случаях, предусмотренных договором. Статья 15 Закона Украины "Об аренде земли" определяет существенные условия договора аренды, отсутствие которых может привести к признанию его незаключенным.

, Ключевыми из таких условий должны быть указаны объект аренды (кадастровый номер, местоположение, площадь), дата заключения и срок действия, а также арендная плата с указанием ее размера, индексации, способа и условий расчетов, сроков внесения, порядка пересмотра и ответственности за неуплату, По согласию сторон могут включаться условия о субаренде, использования участка, восстановления плодородия xml-ph-0011@deepl

– отмечает Виталий Сокуренко.

Срок аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства, фермерского хозяйства, личного крестьянского хозяйства не может быть меньше 7 лет и не превышать 50 лет.

Важно! Право аренды земельного участка обязательно подлежит государственной регистрации и возникает с момента его регистрации в Государственном реестре прав (ГРВП), а не с момента подписания договора.

Как вносить изменения в договор?

О внесении изменений, то они, по словам Виталия Сокуренко, регулируются статьей 30 Закона "Об аренде земли". Согласно которой изменение условий происходит по взаимному согласию сторон. В случае недостижения такого согласия, спор относительно изменения условий договора решается в судебном порядке. Одностороннее изменение условий не допускается, если иное не предусмотрено законом или договором.

Изменение договора происходит в той же форме, что и сам договор, если иное не установлено законом или самим договором. То есть, если у вас письменный договор аренды, то и изменения делаются письменно, в виде дополнительного соглашения или нового договора в надлежащей форме.

Соответствующие изменения в договор аренды вступают в силу только после их государственной регистрации в ГРРП, а если договор изменяется в судебном порядке, то со дня вступления решения суда об изменении договора в законную силу, если в этом решении не установлен иной срок, с последующей государственной регистрацией,

– говорит юрист.

Обратите внимание! Также специалист отмечает, что в случае смерти собственника земли или продажи участка договор аренды, как правило, продолжает действовать, а арендатор остается пользователем земельного участка на тех же условиях. Смена собственника не является основанием для прекращения договора, если иное не предусмотрено самим договором. Новый владелец должен уведомить пользователя о приобретении права собственности, а арендатор должен переоформить выплаты на новое лицо. Договор продолжает действовать до окончания его срока.

