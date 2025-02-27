Как в Украине продать находящийся в аренде земельный пай

В Украине уже более 3 лет, с 1 июля 2021 года, действует открытый рынок земли, позволяющий законно покупать и продавать участки. Также можно продавать находящиеся в аренде сельхозучастки.

Как продать арендованную землю

Согласно законодательству арендатор имеет преимущественное право на покупку земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Несоблюдение процедуры преимущественного права может закончиться для владельца судебной волокитой.

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Для продажи сельскохозяйственной земли, находящейся в аренде необходимо соблюсти определенные условия:

владелец обязан не позднее чем за 2 месяца до дня купли-продажи подать заявление нотариуса о намерении продать землю , нотариус регистрирует это в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Заявление следует подавать вместе с проектом договора купли-продажи нотариуса, который будет в дальнейшем удостоверять этот договор;

, нотариус регистрирует это в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Заявление следует подавать вместе с проектом договора купли-продажи нотариуса, который будет в дальнейшем удостоверять этот договор; нотариус в течение 3 рабочих дней уведомляет арендатора ценным письмом под расписку с уведомлением о вручении или лично, о намерении собственника земли ее продать и условиях продажи. Также предлагает воспользоваться преимущественным правом;

ценным письмом под расписку с уведомлением о вручении или лично, о намерении собственника земли ее продать и условиях продажи. Также предлагает воспользоваться преимущественным правом; если арендатор хочет воспользоваться таким правом, в течение 1 месяца он сообщает об этом нотариусу. После в течение 1 месяца со дня получения намерения от арендатора нотариус назначает дату и время заключения договора купли-продажи участка между собственником и арендатором.

Арендатор теряет преимущественное право, если в течение месяца со дня получения уведомления от нотариуса не уведомил его о желании воспользоваться преимущественным правом, отказался ли от заключения договора купли-продажи, не появился ли в день и время, предназначены нотариусом для заключения договора. В таком случае собственник может продать земельный участок другому лицу.

Какие ограничения и возможные нарушения процедуры

Если, в соответствии с законом, арендатор не может приобретать в собственность участок, он может передать свое преимущественное право другому лицу, но только один раз. Передача уже переданного преимущественного права запрещена.

Если земля продана с нарушением преимущественного права, арендатор может подать иск о переводе на него прав и обязанностей покупателя. Истец будет обязан внести на счет суда сумму, которую по договору купли-продажи должен оплатить покупатель.

Если человек купил участок, что передана в аренду, она обязана сообщить об этом ее пользователям в течение одного месяца со дня обретения права собственности.

Обратите внимание! Смена арендодателя не является основанием для изменения условий договора аренды или его прекращения. Если в самом договоре аренды не указано иное, он продолжает действовать до истечения срока, на который он заключен.