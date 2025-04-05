Почему невозможно заключить договор аренды земли на 1 – 2 года

В большинстве случаев собственники земли сдают ее в аренду. Однако собственник не может по своему усмотрению определять срок аренды земли, занижая его до минимальных значений.

Какие ограничения по срокам аренды действуют

Закон не позволяет заключать договор на короткий срок, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Минимальный срок для сельскохозяйственных угодий закреплен в законодательстве, и нотариус или регистратор не смогут зарегистрировать краткосрочную сделку.

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Кроме того, существуют риски для аграриев при коротком сроке. Если договоры были бы краткосрочными, арендаторы могли бы избегать ответственности за сохранение и улучшение качества почв.

Также могут быть ограниченные возможности расторжения договора. Если владелец земли передал ее в аренду на 7 лет, то расторгнуть соглашение досрочно может быть сложно, даже если арендатор не выполняет свои обязательства.

Как избежать проблем при заключении договора