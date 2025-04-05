Какие ограничения по срокам аренды действуют
Закон не позволяет заключать договор на короткий срок, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Минимальный срок для сельскохозяйственных угодий закреплен в законодательстве, и нотариус или регистратор не смогут зарегистрировать краткосрочную сделку.
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Кроме того, существуют риски для аграриев при коротком сроке. Если договоры были бы краткосрочными, арендаторы могли бы избегать ответственности за сохранение и улучшение качества почв.
Также могут быть ограниченные возможности расторжения договора. Если владелец земли передал ее в аренду на 7 лет, то расторгнуть соглашение досрочно может быть сложно, даже если арендатор не выполняет свои обязательства.
Как избежать проблем при заключении договора
- Проверяйте условия договора перед подписанием – внимательно читайте все пункты, особенно те, что касаются возможности расторжения соглашения.
- Предусматривайте санкции за нарушения – в случае невыполнения обязательств арендатором договор должен содержать штрафы или другие меры воздействия.
- Консультируйтесь с юристами – профессиональная помощь поможет избежать ловушек и защитить ваши права.