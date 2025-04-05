Які обмеження щодо строків оренди діють
Закон не дозволяє укладати договір на короткий термін, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Мінімальний термін для сільськогосподарських угідь закріплений у законодавстві, і нотаріус або реєстратор не зможуть зареєструвати короткострокову угоду.
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Крім того, існують ризики для аграріїв при короткому терміні. Якщо договори були б короткостроковими, орендарі могли б уникати відповідальності за збереження та покращення якості ґрунтів.
Також можуть бути обмежені можливості розірвання договору. Якщо власник землі передав її в оренду на 7 років, то розірвати угоду достроково може бути складно, навіть якщо орендар не виконує свої зобов'язання.
Як уникнути проблем при укладанні договору
- Перевіряйте умови договору перед підписанням – уважно читайте всі пункти, особливо ті, що стосуються можливості розірвання угоди.
- Передбачайте санкції за порушення – у разі невиконання зобов'язань орендарем договір має містити штрафи або інші заходи впливу.
- Консультуйтесь з юристами – професійна допомога допоможе уникнути пасток та захистити ваші права.