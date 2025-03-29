Як та чому потрібно визнати особу недієздатною

В Україні особа може бути визнана недієздатною лише за рішенням суду, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Це означає, що вона не має права самостійно укладати юридичні угоди, у тому числі підписувати договір оренди землі.

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Які документи потрібні для визнання особи недієздатною:

Медичний висновок – документи від психіатричних або інших медичних закладів, які підтверджують, що людина не здатна усвідомлювати свої дії чи керувати ними.

– документи від психіатричних або інших медичних закладів, які підтверджують, що людина не здатна усвідомлювати свої дії чи керувати ними. Позовна заява до суду – подається зацікавленою особою (родичем, органом опіки або іншими зацікавленими особами).

– подається зацікавленою особою (родичем, органом опіки або іншими зацікавленими особами). Рішення суду про визнання особи недієздатною – саме цей документ є юридичною підставою для обмеження прав людини.

Які документи підтверджують, що особа не може підписувати договір оренди землі:

Рішення суду про недієздатність – головний документ, що підтверджує обмеження прав людини.

– головний документ, що підтверджує обмеження прав людини. Витяг із Державного реєстру актів цивільного стану – містить інформацію про встановлення опіки над особою.

– містить інформацію про встановлення опіки над особою. Свідоцтво про опіку – видається органами опіки та підтверджує, що укладати угоди від імені особи може лише опікун.

Зверніть увагу! Без відповідного рішення суду людина вважається дієздатною і має право самостійно укладати договори. Тому, якщо є сумніви щодо правомірності підпису договору, потрібно перевіряти зазначені документи.