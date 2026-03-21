Как доказать, что арендатор ухудшил качество вашей земли

В основном владельцы земли в Украине сдают свои участки в аренду фермерам. Впрочем, часто случаются конфликтные ситуации, когда арендатор мог навредить земле, ухудшив ее качество.

Как собрать доказательства, что арендатор испортил землю?

Если вы передаете земельный участок в аренду, то важно не только правильно оформить договор, но и защитить свою землю от порчи, сообщает "Земельный фонд Украины". Если вы подозреваете, что арендатор ухудшил состояние почвы, не придерживался технологий или нарушил правила использования, есть определенная последовательность действий, которые помогут это доказать.

Для начала надо провести агрохимическое обследование земли. Самый эффективный способ – сделать анализ почвы до передачи в аренду и после завершения пользования. Сравнив показатели, вы сможете зафиксировать ухудшение плодородия, повышение уровня загрязнения или уменьшение гумуса. Агрохимический отчет должен быть оформлен официально и по стандартам, чтобы иметь юридическую силу в суде.

Обратите внимание! Ссылайтесь на условия договора. В типовом договоре аренды обычно есть пункт об обязательствах арендатора сохранять состояние почв и не допускать их истощения. Если арендатор это нарушил – есть основание для привлечения к ответственности.

Также необходимо собрать дополнительные доказательства:

Фото/видеофиксация: эрозия, засорение, сжигание стерни и тому подобное.

Акты местного совета, жалобы общины или проверки Госгеокадастра.

Показания свидетелей – соседей, других арендаторов, фермеров.

Обращайтесь в суд, если арендатор отрицает вину

Если арендатор отказывается возмещать убытки, вы можете подать иск о взыскании ущерба.

Суд учитывает:

официальные выводы агролаборатории

наличие нарушений договора

нанесенный ущерб владельцу или общине

За значительное ухудшение состояния земли предусмотрена административная, а иногда – уголовная ответственность. Если вы подозреваете, что арендатор испортил землю – не медлите.

