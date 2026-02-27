На Сумщине россияне атаковали аграрное предприятие: погибли работницы
- Российские беспилотники атаковали аграрное предприятие в Ямпольской общине на Сумщине, погибли две работницы, еще одна женщина получила тяжелые ранения.
- Здание агрофирмы фактически уничтожено, обстоятельства и масштабы разрушений уточняются.
Российские беспилотники атаковали аграрное предприятие в Ямпольской громаде на Сумщине. В результате удара погибли две работницы, еще одна женщина получила тяжелые ранения.
Инфраструктура предприятия полностью уничтожена. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Что известно о последствиях атаки?
В Ямпольской общине Шосткинского района Сумской области российские беспилотники атаковали аграрное предприятие. В момент удара работники находились на рабочих местах.
Под завалами разрушенного здания погибли две женщины в возрасте 72 и 67 лет – их тела достали спасатели. Еще одна работница, 60-летняя женщина, получила тяжелые ранения. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
В результате атаки здание агрофирмы фактически уничтожено. Обстоятельства и масштабы разрушений уточняются.
Что известно о других атаках на агропредприятия Украины?
В ноябре 2025 года в результате атаки российских дронов на ферму в Черниговской области погибло около 1000 свиней, а также повреждена инфраструктура. Информация о событиях внесена в Единый реестр досудебных расследований.
В сентябре россияне нанесли ракетный удар по агропредприятию в Сумской области, в результате которого пострадали 12 человек. Повреждено около 30 единиц сельскохозяйственной техники, ведется досудебное расследование по факту военных преступлений.
В июле 2025 года Россия атаковала агропредприятие на Николаевщине, вызвав пожар на складе площадью 4000 квадратных метров и уничтожила три автомобиля. Противовоздушная оборона сбила пять вражеских беспилотников и пострадавших нет.