На Сумщине россияне атаковали аграрное предприятие: погибли работницы

Российские беспилотники атаковали аграрное предприятие в Ямпольской громаде на Сумщине. В результате удара погибли две работницы, еще одна женщина получила тяжелые ранения.

Инфраструктура предприятия полностью уничтожена. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Что известно о последствиях атаки?

В Ямпольской общине Шосткинского района Сумской области российские беспилотники атаковали аграрное предприятие. В момент удара работники находились на рабочих местах.

Под завалами разрушенного здания погибли две женщины в возрасте 72 и 67 лет – их тела достали спасатели. Еще одна работница, 60-летняя женщина, получила тяжелые ранения. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

В результате атаки здание агрофирмы фактически уничтожено. Обстоятельства и масштабы разрушений уточняются.

Последствия атаки на агропредприятие на Сумщине / Фото из телеграмм-канала Олега Григорова

