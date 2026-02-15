В нескольких областях Украины сохраняется угроза ударов российских беспилотников, в том числе и Сумская, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Сумах?
Сообщения о взрыве в Сумах появились незадолго до 11:00. Как раз тогда Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА мимо Хотини на Сумщине в южном направлении.
Заметим, что с утра 14 февраля до утра 15 февраля 2026 года российские войска совершили почти 20 обстрелов в 11 населенных пунктах в 9 территориальных общинах области.
К счастью, пострадавших среди мирных жителей нет. Об этом сообщили в Сумской ОВА.
Напомним, что Сумщина находится под постоянными ударами оккупантов. Так, днем 13 февраля агрессор устроил двумя дронами по территории медучреждения в Сумах, где лечатся дети. В тот же день оккупанты ударили по Конотопу, в результате чего погибла женщина и получил ранение несовершеннолетний парень.
Каковы последствия последних атак России на Украину?
- В ночь на 15 февраля россияне массированно атаковали Одесщину, в результате чего повреждена железнодорожная инфраструктура. Загорелся вагон-цистерна, разрушения подверглись здания на территории депо.
- В городе Барвенково на Харьковщине в результате атаки беспилотником "Герань-2" загорелся двухэтажный магазин, пострадали 13 человек.
- 11 февраля российские войска атаковали дроном автомобиль медицинской помощи на Харьковщине, в результате чего погиб один человек, а другие получили травмы.