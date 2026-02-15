У кількох областях України зберігається загроза ударів російських безпілотників, серед них і Сумська, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Сумах?
Повідомлення про вибух у Сумах з'явилися незадовго до 11:00. Якраз тоді Повітряні сили попереджали про рух БпЛА повз Хотінь на Сумщині у південному напрямку.
Зауважимо, що з ранку 14 лютого до ранку 15 лютого 2026 року російські війська здійснили майже 20 обстрілів 11 населених пунктах в 9 територіальних громадах області. На щастя, постраждалих серед мирних жителів немає. Про це розповіли у Сумській ОВА.
Нагадаємо, що Сумщина перебуває під постійними ударами окупантів. Так, вдень 13 лютого агресор вгатив двома дронами по території медзакладу у Сумах, де лікуються діти. Того ж дня окупанти вдарили по Конотопу, внаслідок чого загинула жінка і отримав поранення неповнолітній хлопець.
Які наслідки останніх атак Росії на Україну?
У ніч проти 15 лютого росіяни масовано атакували Одещину, внаслідок чого пошкоджено залізничну інфраструктуру. Загорівся вагон-цистерна, руйнувань зазнали будівлі на території депо.
У місті Барвінкове на Харківщині внаслідок атаки безпілотником "Герань-2" загорівся двоповерховий магазин, постраждали 13 людей.
11 лютого російські війська атакували дроном автомобіль медичної допомоги на Харківщині, внаслідок чого загинула одна людина, а інші зазнали травм.