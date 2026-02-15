У кількох областях України зберігається загроза ударів російських безпілотників, серед них і Сумська, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Повідомлення про вибух у Сумах з'явилися незадовго до 11:00. Якраз тоді Повітряні сили попереджали про рух БпЛА повз Хотінь на Сумщині у південному напрямку.

Зауважимо, що з ранку 14 лютого до ранку 15 лютого 2026 року російські війська здійснили майже 20 обстрілів 11 населених пунктах в 9 територіальних громадах області. На щастя, постраждалих серед мирних жителів немає. Про це розповіли у Сумській ОВА.

Нагадаємо, що Сумщина перебуває під постійними ударами окупантів. Так, вдень 13 лютого агресор вгатив двома дронами по території медзакладу у Сумах, де лікуються діти. Того ж дня окупанти вдарили по Конотопу, внаслідок чого загинула жінка і отримав поранення неповнолітній хлопець.

Які наслідки останніх атак Росії на Україну?