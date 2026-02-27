Інфраструктуру підприємства повністю знищено. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Дивіться також У Сумах росіяни атакували один із медзакладів: в ДСНС розповіли деталі удару

Що відомо про наслідки атаки?

У Ямпільській громаді Шосткинського району Сумської області російські безпілотники атакували аграрне підприємство. У момент удару працівники перебували на робочих місцях.

Під завалами зруйнованої будівлі загинули дві жінки віком 72 та 67 років – їхні тіла дістали рятувальники. Ще одна працівниця, 60-річна жінка, зазнала тяжких поранень. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Внаслідок атаки будівлю агрофірми фактично знищено. Обставини та масштаби руйнувань уточнюються.

Наслідки атаки на агропідприємство на Сумщині / Фото з телеграм-каналу Олега Григорова

Що відомо про інші атаки на агропідприємства України?