Аренда земли без заключения нового договора: когда действует автоматическое продление

Автоматическое продление договора аренды земли позволяет продолжить пользование участком без подписания нового документа. Однако этот механизм зависит от даты заключения договора и правильного оформления условий в нём.

Как работает автоматическое продление договоров аренды земли

Автоматическая пролонгация договора аренды земельного участка, сообщает "Земельный фонд Украины". Это механизм, который позволяет продлить срок действия договора без заключения нового документа или подписания дополнительного соглашения между собственником земли и арендатором.

Смотрите также: У земли три владельца, а налог пришел одному: кто на самом деле должен платить

Такой подход упрощает земельные отношения и обеспечивает непрерывное пользование участком. Особенно важен он для аграрного сектора, где стабильность прав на землю оказывает непосредственное влияние на производственные процессы.

Порядок автоматического продления договоров аренды земельных участков определяют статья 33 Закона Украины "Об аренде земли" и статья 126-1 Земельного кодекса Украины.

Для договоров аренды частных земель, заключенных после 16 июля 2020 года, а также договоров, продленных после этой даты, должно быть предусмотрено условие о продлении по истечении срока действия.

Фактически договор продлевается без заключения отдельного письменного соглашения. Это происходит, если ни одна из сторон не подала заявление об исключении информации о продлении договора из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Что происходит с договором в реестре и какие существуют исключения

Сведения об аренде земельного участка и возможности продления договора отражаются в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

В реестре указываются вид вещного права, дата заключения или государственной регистрации договора, срок его действия, а также информация о возможном продлении.

По истечении срока договора система автоматически проверяет наличие оснований для его продления. Если заявления о прекращении продления не поступило, договор продлевается на тот же срок и на тех же условиях.

Если же одна из сторон выразила возражение, право аренды прекращается, а соответствующая запись в реестре получает статус "прекращено".

В то же время для договоров аренды земли, заключенных и зарегистрированных до 16 июля 2020 года, действуют другие правила. Автоматическое продление в соответствии с механизмом Земельного кодекса Украины на такие договоры не распространяется.

В таких случаях порядок продления или прекращения аренды зависит от условий самого договора и законодательства, действовавшего на момент его заключения.

Основаниями для внесения информации о прекращении договора в реестр могут служить соглашение сторон о прекращении аренды, письмо-уведомление об отсутствии намерения продлевать договор или соответствующее решение суда.

Интересно! Эксперты отмечают, что автоматическое продление договора аренды земли является эффективным инструментом для сохранения стабильных земельных отношений, но только при условии правильного оформления документов. Владельцам и арендаторам важно проверять дату заключения договора, его условия и информацию в Государственном реестре вещных прав, ведь именно эти факторы определяют возможность продления аренды.