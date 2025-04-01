Цены на бананы стремительно выросли: сколько стоит килограмм в магазине

В течение прошлой недели цены на бананы в магазинах Украины сильно выросли. Подорожание за месяц составляет более 13 гривен.

Цены на бананы продолжают расти

Последние несколько недель марта стоимость бананов, которая до этого была относительно стабильной, начала довольно быстрыми темпами расти, передает 24 Канал со ссылкой на "Минфин". Однако на прошлой неделе произошел сильный скачок цен.

Читайте также Цены на помидоры в Украине уже ниже, чем в прошлом году: в чем причина

В марте средняя стоимость за килограмм фрукта составляет 78,90 гривны, что на 13,20 гривны выше, чем в феврале (65,70 гривны). Рост цен на бананы может быть связан со стимулированием Дональдом Трампом судостроения США путем наложения пошлин на китайские суда, которые доставляют бананы в США.

"Жесткая перезагрузка" перевозок бананов в США, судя по всему, ударит не только по американским потребителям. Миллиарды долларов из-за сокращения производства потеряют также производители, из-за чего цены на бананы поднимутся еще выше во всем мире.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на бананы в крупных сетях супермаркетов Украины: