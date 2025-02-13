В Украине появится база данных "Охотник": каково ее назначение

Во время войны экология и состояние окружающей среды изменилось из-за запрета на охоту, однако некоторые территориальные общины позволяют охоту для регулирования популяций животных. Впрочем, при выдаче удостоверений охотника происходят определенные злоупотребления.

Зачем внедряют новую базу данных

Гослесагентство начало работу над объединением региональных баз данных удостоверений охотника в единую информационную систему "Охотник", сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство лесных ресурсов Украины. Такое нововведение планируют внедрить вместе со служебной внеплановой проверкой всех территориальных органов по выдаче удостоверений охотника

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Внеплановая проверка проанализирует соблюдение требований законодательства работниками всеми другими территориальными органами. В госоргане сообщили, что по итогам проведенных мероприятий примут соответствующие дисциплинарные и кадровые решения, при выявлении нарушений материалы будут передаваться в правоохранительные органы.

Обратите внимание! С целью минимизации человеческого фактора в Гослесагентстве запускают объединение региональных баз данных в автоматизированную информационную систему "Охотник" с соблюдением всех требований комплексной системы защиты информации.

Какие задачи у базы данных "Охотник"

АИС "Охотник" должна объединить в себе все региональные базы и сделает невозможным потенциальные злоупотребления должностных лиц при приеме экзаменов для выдачи удостоверения охотника на региональном уровне.

Также планируется ввести функционал онлайн-трансляции проведения экзаменов с целью усиления контроля на централизованном уровне.

Важно! В Гослесагентстве рассказали, что на прошлой неделе в одном из межрегиональных управлений были выявлены факты злоупотреблений при проведении экзаменов на получение удостоверения охотника. Сотрудникам управления сообщено о подозрении. Сейчас агентство намерено провести внеплановые проверки своих территориальных органов, по итогам которых будут приняты соответствующие дисциплинарные и кадровые решения.