Навіщо впроваджують нову базу даних

Держлісагентство розпочало роботу над об'єднанням регіональних баз даних посвідчень мисливця в єдину інформаційну систему "Мисливець", повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне агентство лісових ресурсів України. Таке нововведення планують впровадити разом зі службовою позаплановою перевіркою всіх територіальних органів щодо видачі посвідчень мисливця

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Позапланова перевірка проаналізує дотримання вимог законодавства працівниками всіма іншими територіальними органами. У держоргані повідомили, що за підсумками проведених заходів приймуть відповідні дисциплінарні та кадрові рішення, при виявленні порушень матеріали будуть передаватись у правоохоронні органи.

Зверніть увагу! З метою мінімізації людського фактора у Держлісагентстві запускають об'єднання регіональних баз даних в автоматизовану інформаційну систему "Мисливець" з дотриманням усіх вимог комплексної системи захисту інформації.

Які задачі у бази даних "Мисливець"

АІС "Мисливець" має об'єднати в собі всі регіональні бази та унеможливить потенційні зловживання посадовців при прийманні іспитів для видачі посвідчення мисливця на регіональному рівні.

Також планується запровадити функціонал онлайн-трансляції проведення іспитів з метою посилення контролю на централізованому рівні.

Важливо! У Держлісагентстві розповіли, що минулого тижня в одному з міжрегіональних управлінь були виявлені факти зловживань при проведенні іспитів на отримання посвідчення мисливця. Співробітникам управління повідомлено про підозру. Наразі агентство має намір провести позапланові перевірки своїх територіальних органів, за підсумками яких будуть прийняті відповідні дисциплінарні та кадрові рішення.