Литва перестала перевозить белорусское масло из украденного в Украине рапса

Литовская железнодорожная компания "LTG Cargo" приостановила перевозку рапсового масла белорусской компании "Агропродукт". Литва ввела запрет после журналистского расследования, которое обнаружило, что сырье для этой продукции могло поступать с оккупированных территорий Украины.

Огласка остановила перевозку

После начала расследования портала 15min в сотрудничестве с белорусским расследовательским центром и украинской командой программистов "KiBorg" компания "LTG Cargo" объявила о внутренней проверке и приостановила перевозку, сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT. На прошлой неделе на станции Кяна было задержано восемь вагонов с рапсовым маслом, следовавших в порт Клайпеды.

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По данным расследователей, "Агропродукт" с 2023 года получал рапс с оккупированных территорий Украины, в частности, Херсонской области. Рапсовое масло транзитом через Литву поставлялось в Норвегию, Израиля, Китая, ОАЭ и Вьетнама.

Почему нарушения санкций не выявили раньше

Компания "Агропродукт" не была включена в международные санкционные списки, литовские власти раньше не обращали на него внимания. По данным "LTG Cargo", в 2024 году транзитом через Литву было перевезено около 50 тысяч тонн масла "Агропродукт". Однако, согласно утечке данных "Белорусской железной дороги", этот объем может быть значительно больше.

Транспортировкой этих грузов в Литве занимались три компании:

"Gen Cargo",

"Baltijos Pervežimai"

и "Baltic Cargo Agent".

Они заявили, что не знали о происхождении сырья с оккупированных территорий, а "Агропродукт" не находится в санкционных списках, потому грузы проходили все необходимые таможенные проверки.

Министерство сельского хозяйства Литвы объяснило, что ЕС не запрещал импорт пищевых продуктов, а относительно рапсового масла не вводились повышенные пошлины. Единственный возможный способ ограничить ввоз российской и белорусской продукции– создать условия, при которых она станет неконкурентоспособной, но такие решения должны приниматься на уровне Евросоюза.

Когда начали действовать запреты на ввоз

В июне 2024 года Литва ввела дополнительные запреты на импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии., включая рапсовое масло. Однако запрет не распространялся на транзитные грузы.

Расследователи выяснили, что украинское зерно с оккупированных территорий вывозится в Беларусь, часто под давлением украинских фермеров. Владельцы по крайней мере одного фермерского хозяйства подверглись репрессиям со стороны российских оккупационных властей. После заключения их хозяйство было зарегистрировано в российском реестре.

Обратите внимание! Кроме того, российские оккупанты закупают рапс по цене по меньшей мере на 30% ниже рыночной, что также может свидетельствовать о давлении на украинских фермеров, пишет издание.