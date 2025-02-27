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27 февраля, 14:03
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Литва перестала перевозить белорусское масло из украденного в Украине рапса

Василий Розтрепа

Литовская железнодорожная компания "LTG Cargo" приостановила перевозку рапсового масла белорусской компании "Агропродукт". Литва ввела запрет после журналистского расследования, которое обнаружило, что сырье для этой продукции могло поступать с оккупированных территорий Украины.

Огласка остановила перевозку

После начала расследования портала 15min в сотрудничестве с белорусским расследовательским центром и украинской командой программистов "KiBorg" компания "LTG Cargo" объявила о внутренней проверке и приостановила перевозку, сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT. На прошлой неделе на станции Кяна было задержано восемь вагонов с рапсовым маслом, следовавших в порт Клайпеды.

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По данным расследователей, "Агропродукт" с 2023 года получал рапс с оккупированных территорий Украины, в частности, Херсонской области. Рапсовое масло транзитом через Литву поставлялось в Норвегию, Израиля, Китая, ОАЭ и Вьетнама.

Почему нарушения санкций не выявили раньше

Компания "Агропродукт" не была включена в международные санкционные списки, литовские власти раньше не обращали на него внимания. По данным "LTG Cargo", в 2024 году транзитом через Литву было перевезено около 50 тысяч тонн масла "Агропродукт". Однако, согласно утечке данных "Белорусской железной дороги", этот объем может быть значительно больше.

Транспортировкой этих грузов в Литве занимались три компании:

  • "Gen Cargo",
  • "Baltijos Pervežimai"
  • и "Baltic Cargo Agent".

Они заявили, что не знали о происхождении сырья с оккупированных территорий, а "Агропродукт" не находится в санкционных списках, потому грузы проходили все необходимые таможенные проверки.

Министерство сельского хозяйства Литвы объяснило, что ЕС не запрещал импорт пищевых продуктов, а относительно рапсового масла не вводились повышенные пошлины. Единственный возможный способ ограничить ввоз российской и белорусской продукции– создать условия, при которых она станет неконкурентоспособной, но такие решения должны приниматься на уровне Евросоюза.

Когда начали действовать запреты на ввоз

В июне 2024 года Литва ввела дополнительные запреты на импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии., включая рапсовое масло. Однако запрет не распространялся на транзитные грузы.

Расследователи выяснили, что украинское зерно с оккупированных территорий вывозится в Беларусь, часто под давлением украинских фермеров. Владельцы по крайней мере одного фермерского хозяйства подверглись репрессиям со стороны российских оккупационных властей. После заключения их хозяйство было зарегистрировано в российском реестре.

Обратите внимание! Кроме того, российские оккупанты закупают рапс по цене по меньшей мере на 30% ниже рыночной, что также может свидетельствовать о давлении на украинских фермеров, пишет издание.