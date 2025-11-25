Боровик бронзовый: почему этот съедобный гриб нельзя есть

В Украине растет довольно много видов грибов, однако не все из них можно собирать из-за того, что встречаются и ядовитые виды. Однако, боровик бронзовый хоть и не ядовитый, однако попал под запрет по другим причинам.

Почему боровик бронзовый нельзя собирать?

В отчете Международного союза охраны природы (IUCN) ученые отмечают, что количество видов грибов в Красной книге, находящихся под угрозой исчезновения, превысило 1 000, сообщает 24 Канал. Среди видов, исчезающих оказался и боровик бронзовый, который растет в Украинских лесах.

Боровик бронзовый (Boletus aereus) также занесен в Красную книгу Украины и имеет, статус "уязвимый".

Боровик бронзовый – это один из видов белого гриба. Хотя гриб является съедобным, однако его нельзя собирать. Он стал уязвимым из-за сбора людьми, вырубки дубовых лесов и естественную редкость, рассказывают в организации "Карпатско-Дунайская программа".

Как отличить боровик бронзовый в лесу Уязвимый теплолюбивый вид. Исчезает из-за природной редкости, сбора населением (его путают с боровиком обыкновенным) и в результате вырубки дубовых лесов. Отличается от боровика обыкновенного почти черной окраской шляпки у молодых плодовых тел. С возрастом шляпка светлеет и местами приобретает зеленоватый оттенок старой бронзы. Ножка окрашена, имеет сеточку только в верхней половине.

Съедобные, но на грани исчезновения: какие грибы собирать в Украине нельзя?