Боровик бронзовий: чому цей їстівний гриб не можна їсти

В Україні росте доволі багато видів грибів, однак не всі з них можна збирати через те, що трапляються й отруйні види. Однак, боровик бронзовий хоч і не отруйний, однак потрапив під заборону з інших причин.

Чому боровик бронзовий не можна збирати?

У звіті Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) вчені зазначають, що кількість видів грибів у Червоній книзі, які перебувають під загрозою зникнення, перевищила 1 000, повідомляє 24 Канал. Серед видів, що зникають опинився і боровик бронзовий, який росте в Українських лісах.

Читайте також Чи можливе тихе полювання взимку: види грибів, які можна знайти

Боровик бронзовий (Boletus aereus) також занесений до Червоної книги України і має, статус "вразливий".

Сучасний агробізнес потребує надійного партнера. Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. Фінансування під посівну, аналіз ґрунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Приєднуйтеся та формуйте майбутнє українського агросектору вже сьогодні!

Боровик бронзовий – це один із видів білого гриба. Хоч гриб є їстівним, однак його не можна збирати. Він став вразливим через збір людьми, вирубування дубових лісів та природну рідкісність, розповідають в організації "Карпатсько-Дунайська програма".

Як відрізнити боровик бронзовий у лісі Уразливий теплолюбний вид. Зникає через природну рідкісність, збирання населенням (його плутають із боровиком звичайним) та в результаті вирубування дубових лісів. Відрізняється від боровика звичайного майже чорним забарвленням шапинки в молодих плодових тіл. З віком шапинка світлішає і місцями набуває зеленуватого відтінку старої бронзи. Ніжка забарвлена, має сіточку лише у верхній половині.

Їстівні, але на межі зникнення: які гриби збирати в Україні не можна?