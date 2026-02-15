Государство изменило правила: какие требования для бронирования аграриев в 2026 году

Механизм бронирования аграриев в Украине не меняли, ведь отсрочка до сих пор зависит от статуса предприятия как критически важного. Однако в конце 2025 года Минэкономики обновило эти критерии для агросектора.

Когда возможно бронирование аграриев?

В частности, требования к площади земель и годовому доходу повысили. Подробнее говорится в приказе № 3650 от 22 декабря 2025 года.

Во-первых, площадь угодий сельскохозяйственного назначения для обработки увеличили вдвое. Во-вторых, аналогично вырос объем годового дохода, то есть чистого дохода от реализации продукции – товаров, работ, услуг. В-третьих, отменено требование относительно суммы уплаченного налога на доходы физических лиц за предыдущий отчетный квартал (не менее 324 тысяч гривен).

Итак, теперь для подтверждения статуса критически важного предприятия в области сельского хозяйства необходимо соответствовать двум критериям.

Критерий 1 – Осуществлять деятельность по производству, переработке и сбыту (экспорту) сельскохозяйственной продукции, основным видом деятельности согласно определенным КВЭДам.

Критерий 2 – Соответствовать одному из трех следующих пунктов:

осуществлять обработку угодий сельскохозяйственного назначения на площади не менее 1000 гектаров для осуществления сельскохозяйственной деятельности;

для осуществления сельскохозяйственной деятельности; осуществлять обработку угодий многолетних насаждений на площади не менее 50 гектаров для производства продукции плодовых, которые находятся на балансе предприятия;

для производства продукции плодовых, которые находятся на балансе предприятия; быть экономически активными с объемом годового дохода не менее 40 миллионов гривен.

Обратите внимание! В 2026 году минимальный уровень средней зарплаты для получения статуса критически важного предприятия также вырос – до 21 617,50 гривны.

К слову, порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время определяет постановление Кабмина №76 от 27 января 2023 года.

