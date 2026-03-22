Бронь от мобилизации: как ее получить фермеру в 2026 году

Многие украинцы имеют право на бронирование. Есть среди них и феремеры. Однако не все, а те, которые соответствуют определенным критериям, которые прописаны в действующем законодательстве.

Как фермеру получить бронь от мобилизации?

Бронь предоставляют, если хозяйство имеет статус критически важного предприятия в сельском хозяйстве, о чем рассказали эксперты на сайте Юристи.UA.

В то же время простое создание фермерского хозяйства не поможет. Как отметили специалисты, "само по себе" оно брони не дает.

Хозяйство должно получить статус критически важного. А уже после этого оформляется бронирование конкретных лиц (в том числе и председателя, если он является руководителем).

Обратите внимание! Таким образом, мобилизация не предусмотрена для работников предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивают функционирование агропромышленного комплекса в период проведения посевной или жатвы. Об этом говорится в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Для получения бронирования руководство предприятия подает необходимые документы в Министерство аграрной политики Украины, которое согласовывает списки с Генеральным штабом Вооруженных сил. Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук.

В зависимости от региона и типа хозяйства, аграрии могут подать в ТЦК (военкомат) ходатайство об отсрочке на время посевной или жатвы,

– сказал Франчук.

В частности следует подать документы, подтверждающие занятость в сельскохозяйственных работах:

справка от предприятия;

трудовой договор;

документы на фермерское хозяйство и тому подобное.

Фермеры, которые работают как ФЛП или учредители фермерских хозяйств, должны предоставить документы о количестве земли в обработке, наличие наемных работников, объемы производства сельхозпродукции и тому подобное. Но это поможет только, если хозяйство является критически важным для региона.

Кроме того, в некоторых случаях аграрии получают бронь на время посевной и сбора урожая. Однако законодательством это прямо не закреплено.

Практика показывает, что важно решение местных военных администраций и представление соответствующих запросов со стороны сельхозпредприятий,

– заявил эксперт.

Важно! Лучшим вариантом является заранее обращаться в Минагрополитики и ОВА для включения предприятия в список критически важных.

Что еще следует знать фермерам?