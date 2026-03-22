Як фермеру отримати бронь від мобілізації?

Бронь надають, якщо господарство має статус критично важливого підприємства в сільському господарстві, про що розповіли експерти на сайті Юристи.UA.

Водночас просте створення фермерського господарства не допоможе. Як зазначили фахівці, "саме по собі" воно броні не дає.

Господарство повинно отримати статус критично важливого. А вже після цього оформлюється бронювання конкретних осіб (зокрема й голови, якщо він є керівником).

Зверніть увагу! Таким чином, мобілізація не передбачена для працівників підприємств, установ та організацій, які забезпечують функціонування агропромислового комплексу в період проведення посівної або жнив. Про це йдеться у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Для отримання бронювання керівництво підприємства подає необхідні документи до Міністерства аграрної політики України, яке погоджує списки з Генеральним штабом Збройних сил. Про це розповів юрист Дмитро Франчук.

Залежно від регіону та типу господарства, аграрії можуть подати до ТЦК (військкомату) клопотання про відстрочку на час посівної або жнив,

– сказав Франчук.

Зокрема слід подати документи, які підтверджують зайнятість у сільськогосподарських роботах:

довідка від підприємства;

трудовий договір;

документи на фермерське господарство тощо.

Фермери, які працюють як ФОП або засновники фермерських господарств, мають надати документи про кількість землі в обробітку, наявність найманих працівників, обсяги виробництва сільгосппродукції тощо. Але це допоможе тільки, якщо господарство є критично важливим для регіону.

Крім того, у деяких випадках аграрії отримують бронь на час посівної та збору врожаю. Проте законодавством це прямо не закріплено.

Практика показує, що важливе рішення місцевих військових адміністрацій та подання відповідних запитів з боку сільгосппідприємств,

– заявив експерт.

Важливо! Найкращим варіантом є заздалегідь звертатися до Мінагрополітики та ОВА для включення підприємства до списку критично важливих.

Що ще слід знати фермерам?