Как фермеру получить бронь от мобилизации?
Бронь предоставляют, если хозяйство имеет статус критически важного предприятия в сельском хозяйстве, о чем рассказали эксперты на сайте Юристи.UA.
В то же время простое создание фермерского хозяйства не поможет. Как отметили специалисты, "само по себе" оно брони не дает.
Хозяйство должно получить статус критически важного. А уже после этого оформляется бронирование конкретных лиц (в том числе и председателя, если он является руководителем).
Обратите внимание! Таким образом, мобилизация не предусмотрена для работников предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивают функционирование агропромышленного комплекса в период проведения посевной или жатвы. Об этом говорится в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Для получения бронирования руководство предприятия подает необходимые документы в Министерство аграрной политики Украины, которое согласовывает списки с Генеральным штабом Вооруженных сил. Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук.
В зависимости от региона и типа хозяйства, аграрии могут подать в ТЦК (военкомат) ходатайство об отсрочке на время посевной или жатвы,
– сказал Франчук.
В частности следует подать документы, подтверждающие занятость в сельскохозяйственных работах:
- справка от предприятия;
- трудовой договор;
- документы на фермерское хозяйство и тому подобное.
Фермеры, которые работают как ФЛП или учредители фермерских хозяйств, должны предоставить документы о количестве земли в обработке, наличие наемных работников, объемы производства сельхозпродукции и тому подобное. Но это поможет только, если хозяйство является критически важным для региона.
Кроме того, в некоторых случаях аграрии получают бронь на время посевной и сбора урожая. Однако законодательством это прямо не закреплено.
Практика показывает, что важно решение местных военных администраций и представление соответствующих запросов со стороны сельхозпредприятий,
– заявил эксперт.
Важно! Лучшим вариантом является заранее обращаться в Минагрополитики и ОВА для включения предприятия в список критически важных.
Что еще следует знать фермерам?
- Некоторые фермеры могут получить большие деньги. Речь идет о микробизнесе и малом бизнесе в агросфере. Его владельцы могут претендовать на грант в размере 100 тысяч гривен – на запуск или масштабирование проекта.
- В то же время каждый украинец, которому исполнилось 18 лет, может претендовать на 2 гектара земли. Но пока эта услуга недоступна в связи с военным положением.