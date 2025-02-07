7 февраля, 08:00
Как может вырасти стоимость молочки в феврале 2025 года
Стоимость молочной продукции в I квартале 2025 года не будет расти. Более того, цена на молочку может даже снизиться.
Как может измениться стоимость молока в Украине
Исполнительный директор Союза молочных предприятий Арсен Дидур считает, что на дальнейшее изменение стоимости молочки повлияет много факторов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Экономическую правду.
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Если цены на какие-то продукты будут стимулировать экспорт, то это скажется и на внутреннем рынке.
Также, по словам Дидиура, стоимость молочки будет меняться под влиянием курса гривны. В то же время эксперт отмечает, что снижение стоимости этой продукции обусловлено следующими факторами:
- переговоры, ведущиеся с производителями молока, относительно снижения стоимости;
- увеличение предложения.
Напомним! Ранее мы рассказывали почему в Украине могут подорожать все продукты.