Как может вырасти стоимость молочки в феврале 2025 года

Стоимость молочной продукции в I квартале 2025 года не будет расти. Более того, цена на молочку может даже снизиться.

Как может измениться стоимость молока в Украине

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Арсен Дидур считает, что на дальнейшее изменение стоимости молочки повлияет много факторов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Экономическую правду.

Читайте также Компенсация сельхозтехники и разминирование земель: Свириденко рассказала об агросекторе Украины

Арсен Дидур Исполнительный директор Союза молочных предприятий Если цены на какие-то продукты будут стимулировать экспорт, то это скажется и на внутреннем рынке.

Также, по словам Дидиура, стоимость молочки будет меняться под влиянием курса гривны. В то же время эксперт отмечает, что снижение стоимости этой продукции обусловлено следующими факторами:

переговоры, ведущиеся с производителями молока, относительно снижения стоимости;

увеличение предложения.

Напомним! Ранее мы рассказывали почему в Украине могут подорожать все продукты.