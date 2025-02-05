Компенсации аграриям в Украине

Речь идет о случаях, когда украинец покупает сельхозтехнику украинского производства, передает 24 канал со ссылкой на слова министра экономики Юлии Свириденко.

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Согласно ее словам, это также касается компенсации:

стоимости украинской энергетической техники;

колесной техники;

другой техники.

Обратите внимание! Однако только при условии, если речь идет об украинском производстве.

Разминирование украинских земель

В то же время Свириденко затронула тему разминирования. Она сообщила, что сейчас Украина имеет более 200 машин для разминирования территорий.

Эти машины даже закупают японцы. Дело в том, что они дешевле, чем другая иностранная техника. В то же время по характеристикам украинское производство не уступает другим странам.

Юлия Свириденко рассказала, что по состоянию на сейчас есть 73 операторов. Они занимаются разминированием и информируют население о взрывоопасных предметах, которые есть в государстве.

Важно! В частности в 2024 году украинским аграриям вернули 285 000 гектаров земель. Согласно словам министра, это техническое, нетехническое и разминирование земель.