Более 172 тысяч за гектар: в каких областях Украины самые высокие цены на землю

Цены на землю в Украине существенно отличаются, в частности, из-за региона и местного плодородия. И хотя самый дорогой гектар стоит более 170 тысяч гривен, есть области с более низкими и умеренными ценами, которые стартуют от 35 тысяч/гектар.

Сколько стоит гектар земли в разных областях Украины?

О том, от чего зависит цена и как изменились продажи земли во время войны, говорится на ресурсе Опендатабот.

Ресурс обнародовал новую статистику стоимости земли в Украине с учетом данных марта 2026 года. Да, в течение третьего месяца самые высокие цены на гектар земли были в центральных областях страны.

Заметьте! Стоимость земли зависит от области и плодородия почв в регионе.

Средние ценники колебались от 35668 гривен за гектар до 172495 гривен.

Дороже всего стоит земля в таких областях:

Ивано-Франковская– 172 495 гривен/га;

Киевская– 161 603 гривны/га;

Львовская– 125 491 гривна/га;

Тернопольская– 108 845 гривен/га;

Закарпатская– 103 826 гривен/га.

Интересно, что еще в декабре 2025 года 1 гектар земли в Ивано-Франковской области в среднем стоил 442 312 гривен.



Сколько стоит 1 гектар земли в каждой области Украины / Инфографика Опендатабот

Приобрести гектар земли по самой низкой цене предлагают в:

Херсонской области– 35 668 гривен/га;

Запорожский– 41 842 гривны/га;

Сумской– 41 986 гривен/га;

Одесский– 43 062 гривны/га;

Харьковской– 46 294 гривны/га.

Обратите внимание! Разница между предельными показателями стоимости составляет 4, 8 раза. То есть за деньги, которые можно потратить на гектар земли в Ивано-Франковской области, аналогично можно купить 5 гектаров Херсонской области.

Как отмечают на ресурсе, ныне продажи земли упали в 4 раза с начала полномасштабного вторжения. В 2026 году продают до 2, 5 тысяч гектаров в неделю. До войны показатель продаж соответственно составлял– 10 тысяч гектаров в неделю.



Статистика продаж земли в течение 2022 года– 2026 годов / Диаграмма Опендатабот

Выгодно ли инвестировать в землю и как правильно это сделать?

Для ресурса MC: Money & Career экономист, предприниматель и основатель Бюро Инвестиционных Программ Александр Бондаренко рассказал о земле, как о физическом активе.

Прежде всего следует учитывать, что на земельном рынке не работает схема "купили– получаете 15% годовых". Эксперт советует сравнивать вид вложений в землю с вложениями в недвижимость.

В случае войны или катаклизмов вы не сможете "забрать" землю с собой. То есть ликвидность и мобильность этого актива ограничена. В начале полномасштабного вторжения многие украинцы хотели продать свою недвижимость– квартиры, коммерческие помещения, гаражи, паркинги. Но не смогли– спрос резко обвалился,

– объяснил Александр Бондаренко.

Он добавил, что покупать землю как единственный тип недвижимости– невыгодно. Однако в ситуациях, когда человек уже имеет квартиру, другое коммерческое помещение– можно приобрести гектары. Основная цель в таком случае для человека– балансировка портфеля недвижимости.

Я точно не советую инвестировать все свободные деньги в сельскохозяйственную землю в ожидании удвоения или утроения цены за 5 лет– никто не будет покупать ее втрое дороже, чем вы заплатите сейчас,

– акцентирует эксперт.

Экономист также рассказал, что реальный процент прибыли для инвесторов в землю составляет 6– 7% годовых в гривнах. Иногда обещают 15%, но здесь нужно учитывать темпы роста стоимости земли, а также современную ситуацию Украины и риски, связанные с военным положением.

Что еще нужно знать о земельных вопросах?

Перед покупкой земельного участка нужно проверять объект. Важно убедиться, что земля имеет кадастровый номер, соответствие площади, местоположения, целевого назначения Отдельно нужно найти информацию о владельце, чтобы убедиться, что на участке нет ареста или ипотеки. Единый государственный реестр судебных решений также поможет узнать, не был ли участок оспариваемый.

В то же время есть здания, какой нельзя возводить на собственном участке без разрешений. В комментарии для 24 Канала юрист Ирина Гончаренко объяснила, что " устройство ограждений (заборов) на приусадебных, дачных и садовых участках не требует оформления разрешительных документов, однако их возведение должно отвечать требованиям строительных норм А нельзя строить без разрешения капитальные сооружения, не соответствующие назначению участка. Это могут быть жилые, дачные, частные и многоквартирные дома, например.