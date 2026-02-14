Укр Рус
14 февраля, 21:09
Цены на дрова в феврале: где дешевле всего их купить в Украине

Анастасия Безейко
Основні тези
  • Купить дрова можно через государственный магазин "ДроваЄ" – до 15 кубических метров в год для каждого гражданина.
  • Цены на 1 кубический метр неколотых дров второй группы колеблются по Украине от 810 гривен до 1 291 гривны.

Зима 2025 – 2026 стала для украинцев самой сложной за время полномасштабной войны из-за российских обстрелов энергетики и сильных морозов. И пока отопительный сезон продолжается, дрова остаются одним из самых востребованных способов обогрева, особенно в частных домах.

Сколько стоит куб дров в феврале?

Заказать их можно в государственном интернет-магазине "ДроваЄ". Благодаря сервису граждане напрямую контактируют с лесхозом.

По данным сайта магазина, цены на 1 метр кубический неколотых дров (длина 1,90 метра) по Украине ориентировочно такие:

  • Первая группа
Киев от 1 197,97 гривны до 1 451,78 гривны (береза)
Львов от 1 102,29 гривны до 2 262,34 гривны (твердолиственные)
Одесса
1 273,10 гривны (твердолиственные)
Харьков от 1 254,82 гривны до 1 291,37 гривны (твердолиственные)
  • Вторая группа
Киев от 1 037,56 гривны до 1 291,37 гривны (сосна обыкновенная)
Львов 858,88 гривны (сосна обыкновенная)
Днепр 1 218,27 гривны (сосна обыкновенная)
Одесса 1 072,08 гривны (хвойные)
Харьков от 810,15 гривны до 846,70 гривны (сосна обыкновенная)
  • Третья группа
Киев
от 854,82 гривны до 1 108,63 гривны (осина)
Львов от 724,87 гривны до 1 492,39 гривны (мягколиственные)
Одесса 1 072,08 гривны (мягколиственные)
Харьков от 694,42 гривны до 816,24 гривны (мягколиственные)

Как заказать дрова на "ДроваЄ"?

  1. Войдите в систему – вы сможете авторизоваться через банк, которым пользуетесь. Это нужно для идентификации пользователя как гражданина Украины.
  2. Выберите поставщика, тип дров и т.д – укажите адрес, куда планируете доставить заказ. Далее система предложит ближайших поставщиков.
  3. Отправьте заказ и ожидайте подтверждения – после получения заказа поставщик свяжется с вами для уточнения деталей, после станет доступной функция оплаты заказа онлайн в личном кабинете.

Важно! За один отопительный сезон каждый гражданин может заказать через сервис 15 метров кубических дров.

Что известно о субсидии на твердое топливо?

  • Напомним, государство продолжит поддерживать украинцев, которые отапливают жилье сжиженным газом или твердым топливом. Речь идет о домохозяйствах, не имеющих централизованного отопления, а также газового или электрического обогрева.

  • Размер помощи определят индивидуально для каждой семьи, однако минимальная норма твердого топлива – 2 тонны в год.

  • Граждане могут обратиться за субсидией на топливо онлайн или лично: в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, сельского, поселкового и городского совета, ЦНАПа или же через вебпортал электронных услуг ПФУ, вебсайт Минсоцполитики, портал Дия.

  • Для жителей территорий в районах проведения боевых действий предусмотрена специальная единовременная помощь на дрова. По программе "єОселя" правительство ранее выделило 19 400 гривен на твердое топливо каждому домохозяйству в прифронтовых регионах, сообщила Юлия Свириденко.