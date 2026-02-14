Цены на дрова в феврале: где дешевле всего их купить в Украине
- Купить дрова можно через государственный магазин "ДроваЄ" – до 15 кубических метров в год для каждого гражданина.
- Цены на 1 кубический метр неколотых дров второй группы колеблются по Украине от 810 гривен до 1 291 гривны.
Зима 2025 – 2026 стала для украинцев самой сложной за время полномасштабной войны из-за российских обстрелов энергетики и сильных морозов. И пока отопительный сезон продолжается, дрова остаются одним из самых востребованных способов обогрева, особенно в частных домах.
Сколько стоит куб дров в феврале?
Заказать их можно в государственном интернет-магазине "ДроваЄ". Благодаря сервису граждане напрямую контактируют с лесхозом.
По данным сайта магазина, цены на 1 метр кубический неколотых дров (длина 1,90 метра) по Украине ориентировочно такие:
- Первая группа
|Киев
|от 1 197,97 гривны до 1 451,78 гривны (береза)
|Львов
|от 1 102,29 гривны до 2 262,34 гривны (твердолиственные)
|Одесса
|
1 273,10 гривны (твердолиственные)
|Харьков
|от 1 254,82 гривны до 1 291,37 гривны (твердолиственные)
- Вторая группа
|Киев
|от 1 037,56 гривны до 1 291,37 гривны (сосна обыкновенная)
|Львов
|858,88 гривны (сосна обыкновенная)
|Днепр
|1 218,27 гривны (сосна обыкновенная)
|Одесса
|1 072,08 гривны (хвойные)
|Харьков
|от 810,15 гривны до 846,70 гривны (сосна обыкновенная)
- Третья группа
|Киев
|
от 854,82 гривны до 1 108,63 гривны (осина)
|Львов
|от 724,87 гривны до 1 492,39 гривны (мягколиственные)
|Одесса
|1 072,08 гривны (мягколиственные)
|Харьков
|от 694,42 гривны до 816,24 гривны (мягколиственные)
Как заказать дрова на "ДроваЄ"?
- Войдите в систему – вы сможете авторизоваться через банк, которым пользуетесь. Это нужно для идентификации пользователя как гражданина Украины.
- Выберите поставщика, тип дров и т.д – укажите адрес, куда планируете доставить заказ. Далее система предложит ближайших поставщиков.
- Отправьте заказ и ожидайте подтверждения – после получения заказа поставщик свяжется с вами для уточнения деталей, после станет доступной функция оплаты заказа онлайн в личном кабинете.
Важно! За один отопительный сезон каждый гражданин может заказать через сервис 15 метров кубических дров.
Что известно о субсидии на твердое топливо?
Напомним, государство продолжит поддерживать украинцев, которые отапливают жилье сжиженным газом или твердым топливом. Речь идет о домохозяйствах, не имеющих централизованного отопления, а также газового или электрического обогрева.
Размер помощи определят индивидуально для каждой семьи, однако минимальная норма твердого топлива – 2 тонны в год.
Граждане могут обратиться за субсидией на топливо онлайн или лично: в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, сельского, поселкового и городского совета, ЦНАПа или же через вебпортал электронных услуг ПФУ, вебсайт Минсоцполитики, портал Дия.
Для жителей территорий в районах проведения боевых действий предусмотрена специальная единовременная помощь на дрова. По программе "єОселя" правительство ранее выделило 19 400 гривен на твердое топливо каждому домохозяйству в прифронтовых регионах, сообщила Юлия Свириденко.