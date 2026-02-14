Сколько стоит куб дров в феврале?

Заказать их можно в государственном интернет-магазине "ДроваЄ". Благодаря сервису граждане напрямую контактируют с лесхозом.

По данным сайта магазина, цены на 1 метр кубический неколотых дров (длина 1,90 метра) по Украине ориентировочно такие:

Первая группа

Киев от 1 197,97 гривны до 1 451,78 гривны (береза) Львов от 1 102,29 гривны до 2 262,34 гривны (твердолиственные) Одесса 1 273,10 гривны (твердолиственные) Харьков от 1 254,82 гривны до 1 291,37 гривны (твердолиственные)

Вторая группа

Киев от 1 037,56 гривны до 1 291,37 гривны (сосна обыкновенная) Львов 858,88 гривны (сосна обыкновенная) Днепр 1 218,27 гривны (сосна обыкновенная) Одесса 1 072,08 гривны (хвойные) Харьков от 810,15 гривны до 846,70 гривны (сосна обыкновенная)

Третья группа

Киев от 854,82 гривны до 1 108,63 гривны (осина) Львов от 724,87 гривны до 1 492,39 гривны (мягколиственные) Одесса 1 072,08 гривны (мягколиственные) Харьков от 694,42 гривны до 816,24 гривны (мягколиственные)

Как заказать дрова на "ДроваЄ"?

Войдите в систему – вы сможете авторизоваться через банк, которым пользуетесь. Это нужно для идентификации пользователя как гражданина Украины. Выберите поставщика, тип дров и т.д – укажите адрес, куда планируете доставить заказ. Далее система предложит ближайших поставщиков. Отправьте заказ и ожидайте подтверждения – после получения заказа поставщик свяжется с вами для уточнения деталей, после станет доступной функция оплаты заказа онлайн в личном кабинете.

Важно! За один отопительный сезон каждый гражданин может заказать через сервис 15 метров кубических дров.

