Скільки коштує куб дров у лютому?

Замовити їх можна в державному інтернет-магазині "ДроваЄ". Завдяки сервісу громадяни напряму контактують із лісгоспом.

За даними сайту магазину, ціни на 1 метр кубічний неколотих дров (довжина 1,90 метра) по Україні орієнтовно такі:

  • Перша група
Київ від 1 197,97 гривні до 1 451,78 гривні (береза)
Львів від 1 102,29 гривні до 2 262,34 гривні (твердолистяні)
Одеса
1 273,10 гривні (твердолистяні)
Харків від 1 254,82 гривні до 1 291,37 гривні (твердолистяні)
  • Друга група
Київ від 1 037,56 гривні до 1 291,37 гривні (сосна звичайна)
Львів 858,88 гривні (сосна звичайна)
Дніпро 1 218,27 гривні (сосна звичайна)
Одеса 1 072,08 гривні (хвойні)
Харків від 810,15 гривні до 846,70 гривні (сосна звичайна)
  • Третя група
Київ
від 854,82 гривні до 1 108,63 гривні (осика)
Львів від 724,87 гривні до 1 492,39 гривні (м'яколистяні)
Одеса 1 072,08 гривні (м'яколистяні)
Харків від 694,42 гривні до 816,24 гривні (м'яколистяні)

Як замовити дрова на "ДроваЄ"?

  1. Увійдіть до системи – ви зможете авторизуватися через банк, яким користуєтеся. Це потрібно для ідентифікації користувача як громадянина України.
  2. Оберіть постачальника, тип дров тощо – укажіть адресу, куди плануєте доставити замовлення. Далі система запропонує найближчих постачальників.
  3. Надішліть замовлення та очікуйте підтвердження – після отримання замовлення постачальник зв'яжеться з вами для уточнення деталей, опісля стане доступною функція оплати замовлення онлайн в особистому кабінеті.

Важливо! За один опалювальний сезон кожен громадянин може замовити через сервіс 15 метрів кубічних дров.

Що відомо про субсидію на тверде паливо?

  • Нагадаємо, держава продовжить підтримувати українців, які опалюють житло скрапленим газом або твердим паливом. Йдеться про домогосподарства, що не мають централізованого опалення, а також газового чи електричного обігріву.

  • Розмір допомоги визначать індивідуально для кожної сім'ї, однак мінімальна норма твердого палива – 2 тонни на рік.

  • Громадяни можуть звернутися за субсидією на паливо онлайн або особисто: до сервісного центру Пенсійного фонду України, сільської, селищної та міської ради, ЦНАПу або ж через вебпортал електронних послуг ПФУ, вебсайт Мінсоцполітики, портал Дія.

  • Для жителів територій у районах проведення бойових дій передбачена спеціальна одноразова допомога на дрова. За програмою "єОселя" уряд раніше виділив 19 400 гривень на тверде паливо кожному домогосподарству у прифронтових регіонах, повідомила Юлія Свириденко.