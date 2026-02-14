Замовити їх можна в державному інтернет-магазині "ДроваЄ". Завдяки сервісу громадяни напряму контактують із лісгоспом.

За даними сайту магазину, ціни на 1 метр кубічний неколотих дров (довжина 1,90 метра) по Україні орієнтовно такі:

Важливо! За один опалювальний сезон кожен громадянин може замовити через сервіс 15 метрів кубічних дров.

Нагадаємо, держава продовжить підтримувати українців, які опалюють житло скрапленим газом або твердим паливом. Йдеться про домогосподарства, що не мають централізованого опалення, а також газового чи електричного обігріву.

Розмір допомоги визначать індивідуально для кожної сім'ї, однак мінімальна норма твердого палива – 2 тонни на рік.

Громадяни можуть звернутися за субсидією на паливо онлайн або особисто: до сервісного центру Пенсійного фонду України, сільської, селищної та міської ради, ЦНАПу або ж через вебпортал електронних послуг ПФУ, вебсайт Мінсоцполітики, портал Дія.