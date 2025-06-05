Молодой картофель дешевеет: сколько стоит килограмм в магазине

Еще месяц назад стоимость молодого картофеля была слишком высокой, чтобы говорить о ее массовом потреблении. Однако, сейчас начался активный сезон этого продукта, что повлияло и на его стоимость в магазинах.

Сколько стоит молодой картофель в супермаркете

В прошлом месяце цены на молодой картофель достигали рекордных отметок за последние годы, сообщает 24 Канал со ссылкой на статистические данные "Минфина". Средняя стоимость этого овоща по торговым сетям достигала 89,15 гривны за килограмм.

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Хотя стоимость в мае и выросла более чем в два раза по сравнению с апрелем, но в июне начался сезон молодой картофеля, что снизило среднюю цену до 70,77 гривны за килограмм. Тенденция стоимости идет на снижение стоимости благодаря увеличению предложения этого продукта на украинском рынке.

Журналисты 24 Канала проанализировали цены на молодой картофель в крупнейших торговых сетях Украины: