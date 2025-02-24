Стоимость хлеба серьезно изменится в марте: какие тенденции на рынке

Цены на хлебобулочные изделия в 2024 году стабильно росла на 1,5 – 3% ежемесячно. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в ближайшее время.

Стоимость хлеба будет расти

Цены на хлеб продолжат расти в 2025 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Главред". Главными причинами будет подорожание сырья, повышение расходов на энергоресурсы, а также налоговое давление на производителей.

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Главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина в комментарии изданию "Главред" рассказала, что в январе-феврале 2025 года цены на хлеб выросли:

хлеб пшеничный из муки высшего качества подорожал на 3,4% до 53,70 гривны за килограмм;

хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал на 2,1% до 43,42 гривны за килограмм.

ржаной хлеб стал дороже на 0,7% до 45,45 гривны за килограмм.

батон подорожал на 2,4% до 28,46 гривны за 500 граммов.

Какие причины дальнейшего подорожания хлеба

По словам эксперта, основными причинами подорожания хлеба является повышение стоимости сырья, в частности, муки, масла и сахара.

Как вырастут цены на зерно Ожидается, что в 2025 году цены на зерно вырастут, что скажется на ценах на хлебобулочные изделия. Пшеница 2 класса в январе-феврале 2025 года подорожала на 1200 гривен за тонну до 10 000 гривен за тонну, а пшеница 3 класса – на 1300 гривен за тонну до 10 000 гривен за тонну.

Кроме того, на цены на хлеб повлияет ситуация в энергетике, в частности рост цен на топливо, а также налоговая нагрузка на бизнес.

Обратите внимание! Светлана Черемисина прогнозирует, что цены на хлебобулочные изделия в Украине будут постепенно расти. В марте хлеб может подорожать на 3 – 4%, и ситуация вряд ли изменится.