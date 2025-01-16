Какие тенденции по ценам на яблоки в Украине и что на это влияет

Сейчас в Украине наблюдается постепенное снижение цен на яблоки. Однако, эксперты говорят, что в случае сильных морозов цены снова могут начать расти.

Как будут меняться цены на яблоки

Сейчас в Украине наблюдается некоторое падение цен на яблоки, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН. В среднем стоимость этих фруктов в супермаркетах на этой неделе начала немного снижаться.

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Скорее всего, цены пошли вниз вследствие уменьшения спроса после новогодних праздников. Сейчас стоимость яблок в среднем колеблется от 27 до 30 гривен за килограмм. Еще несколько недель назад средние цены на яблоки составляли 33 – 34 гривны за килограмм,

– говорит аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максим Гопка.

Он утверждает, что в течение следующих трех-четырех месяцев стоимость этих фруктов не будет существенно снижаться, если не произойдет серьезного увеличения объема поставок из-за рубежа, хотя на сегодня потребность в импорте низкая, поскольку отечественных яблок достаточно.

Если в Украине будут сильные морозы, то цены на фрукты могут вырасти, поскольку производителям придется покрывать увеличение расходов на их хранение. В таком случае, если морозы продержатся одну-две-три недели, то могут возникнуть перебои с электроснабжением, производителям придется привлекать дополнительные источники энергии и тратить дополнительные средства, что может привести к удорожанию яблок. Стоимость фруктов может вырасти на 5 – 10%,

– отмечает эксперт.

Обратите внимание! В то же время он указывает, что снижение стоимости фруктов украинцы могут увидеть ближе к весне-лету, когда объемы импорта вырастут. Весной, по его словам, цены на яблоки могут находиться в ценовом диапазоне 25 – 30 гривен за килограмм.