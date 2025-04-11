В Украине продолжает дешеветь картофель: что этому способствует

На украинских рынках продолжают падать цены на картофель. Тенденции динамики цен пока те же самые, что и неделю назад.

Благодаря чему цены продолжают падать

Украинские производители картофеля снова вынуждены снижать цены на свою продукцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По мнению аналитиков, сейчас на украинском рынке отмечается избыточное предложение этой продукции.

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Большинство местных фермеров стремятся как можно быстрее реализовать имеющиеся запасы, поскольку качество картофеля в хранилищах продолжает стремительно ухудшаться.

По данным ежедневного мониторинга проекта, сейчас оптовые цены на картофель в Украине опустились до 13 – 23 гривен за килограмм (31 – 56 центов за килограмм), что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Главной причиной снижения цен на внутреннем рынке стало увеличение предложения как импортного, так и местного картофеля.

По словам операторов оптовых компаний, сейчас на украинском рынке предлагается качественная прошлогодняя картошка производства Польша. При этом цены на импортную продукцию озвучиваются в таком же диапазоне, как и на местный картофель.

Обратите внимание! На данный момент картофель в Украине все же стоит в среднем на 28% дороже, чем в начале апреля 2024 года. Учитывая немалые объемы этой продукции на рынке, украинские фермеры не исключают возможности дальнейшего удешевления в этом сегменте.