Завдяки чому ціни продовжують падати

Українські виробники картоплі знову змушені знижувати ціни на свою продукцію, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. На думку аналітиків, наразі на українському ринку відзначається надмірна пропозиція цієї продукції.

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Більшість місцевих фермерів прагнуть якнайшвидше реалізувати наявні запаси, оскільки якість картоплі у сховищах продовжує стрімко погіршуватися.

За даними щоденного моніторингу проєкту, нині гуртові ціни на картоплю в Україні опустилися до 13 – 23 гривень за кілограм (31 – 56 цент за кілограм), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Головною причиною зниження цін на внутрішньому ринку стало збільшення пропозиції як імпортної, так і місцевої картоплі.

За словами операторів оптових компаній, зараз на українському ринку пропонується якісна торішня картопля виробництва Польща. При цьому ціни на імпортну продукцію озвучуються у такому самому діапазоні, як і на місцеву картоплю.

Зверніть увагу! На цю мить картопля в Україні все ж таки коштує в середньому на 28% дорожче, ніж на початку квітня 2024 року. Враховуючи чималі обсяги цієї продукції на ринку, українські фермери не виключають можливості подальшого здешевлення в цьому сегменті.