Подсолнечное масло дорожает на рынке Украины: сколько стоит бутылка в магазине
- Цены на подсолнечное масло в Украине выросли с начала 2025 года, в частности, бутылка 850 миллилитров подорожала с 67 до 76,7 гривны.
- Анализ розничных цен показывает вариативность: в АТБ цена на масло "Олейна" составляет 75 гривен, в Сильпо 83 гривны, а в Ашане 81,40 гривны.
В Украине продолжает расти цена на растительное масло. Активное подорожание началось еще в начале текущего года.
Какова тенденция цен на масло
В 2025 году розничные цены на масло довольно сильно выросли в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику УКАБ. Так, еще в начале года бутылка подсолнечного масла на 850 миллилитров стоила в среднем 67 гривен, а в мае цена выросла до 76,7 гривны.
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По словам аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса, в начале месяца подсолнечное масло выросло в цене на +2%. В апреле спрос на сырье со стороны перерабатывающих предприятий активизировался, однако до конца месяца сырья должно быть достаточно для переработки, что стабилизирует цены в дальнейшем.
По итогам апреля, объемы переработки подсолнечника в Украине выросли на 7%, по сравнению с мартом. Это связано с сезонным увеличением предложения сырья и умеренным ростом спроса на подсолнечное масло,
– говорится в месячном отчете УКАБ.
Эксперты проанализировали розничные цены на бутылку масла 850 миллилитров в магазинах Украины:
Олейное
- АТБ 75 гривен;
- Сильпо 83 гривны;
- Ашан 81,40 гривны;
- Novus 81,30 гривны;
- Metro 81,50 гривны;
Щедрый дар
- АТБ 79,20 гривны;
- Сильпо 82 гривны;
- Ашан 80,80 гривны;
- Novus 81,90 гривны;
- Metro 79,20 гривны;
Масло
- АТБ 72,70 гривны;
- Сильпо 75 гривен;
- Ашан 60,50 гривны;
- Novus 76,20 гривны;
- Metro 60,50 гривны.