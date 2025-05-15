Подсолнечное масло дорожает на рынке Украины: сколько стоит бутылка в магазине

В Украине продолжает расти цена на растительное масло. Активное подорожание началось еще в начале текущего года.

Какова тенденция цен на масло

В 2025 году розничные цены на масло довольно сильно выросли в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику УКАБ. Так, еще в начале года бутылка подсолнечного масла на 850 миллилитров стоила в среднем 67 гривен, а в мае цена выросла до 76,7 гривны.

Читайте также Более 200% подорожание: как поднялись цены на базовые продукты за год

По словам аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса, в начале месяца подсолнечное масло выросло в цене на +2%. В апреле спрос на сырье со стороны перерабатывающих предприятий активизировался, однако до конца месяца сырья должно быть достаточно для переработки, что стабилизирует цены в дальнейшем.

По итогам апреля, объемы переработки подсолнечника в Украине выросли на 7%, по сравнению с мартом. Это связано с сезонным увеличением предложения сырья и умеренным ростом спроса на подсолнечное масло,

– говорится в месячном отчете УКАБ.

Эксперты проанализировали розничные цены на бутылку масла 850 миллилитров в магазинах Украины:

Олейное

АТБ 75 гривен;

Сильпо 83 гривны;

Ашан 81,40 гривны;

Novus 81,30 гривны;

Metro 81,50 гривны;

Щедрый дар

АТБ 79,20 гривны;

Сильпо 82 гривны;

Ашан 80,80 гривны;

Novus 81,90 гривны;

Metro 79,20 гривны;

Масло