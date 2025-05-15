Яка тенденція цін на олію

У 2025 році роздрібні ціни на олію доволі сильно зросли в Україні, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику УКАБ. Так, ще на початку року пляшка соняшникової олії на 850 мілілітрів коштувала у середньому 67 гривень, а у травні ціна зросла до 76,7 гривні.

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За словами аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу, на початку місяця соняшникова олія зросла в ціні на +2%. У квітні попит на сировину з боку переробних підприємств активізувався, проте до кінця місяця сировини має бути достатньо для перероблювання, що стабілізує ціни надалі.

За підсумками квітня, обсяги переробки соняшника в Україні зросли на 7%, порівнюючи з березнем. Це пов'язано з сезонним збільшенням пропозиції сировини та помірним зростанням попиту на соняшникову олію,

– йдеться у місячному звіті УКАБ.

Експерти проаналізували роздрібні ціни на пляшку олії 850 мілілітрів у магазинах України:

Олейна

АТБ 75 гривень;

Сільпо 83 гривні;

Ашан 81,40 гривні;

Novus 81,30 гривні;

Metro 81,50 гривні;

Щедрий дар

АТБ 79,20 гривні;

Сільпо 82 гривні;

Ашан 80,80 гривні;

Novus 81,90 гривні;

Metro 79,20 гривні;

Олія