Молодой картофель стремительно дорожает: сколько стоит килограмм в супермаркете

Цены на картофель с осени прошлого года поражают своими рекордными значениями. Молодой картофель пока не стал исключением: несмотря на приближение сезона цена все равно растет.

Почему молодой картофель растет в цене

В мае в украинских супермаркетах начало появляться больше молодого картофеля, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин". В то же время ситуация сложилась парадоксальная: несмотря на расширение выбора продукции один из самых популярных в Украине овощей продолжает стремительно набирать цену.

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Как свидетельствуют данные на портале Минфин, по состоянию на вечер 26 мая, украинские супермаркеты продают молодой картофель по ценам в диапазоне от 69,90 до 89,99 гривны за килограмм. Сейчас в магазинах так цены на молодой картофель:

Metro – 69,90 гривны за килограмм;

Novus – 89,99 гривны за килограмм;

Megamarket – 93,00 гривны за килограмм.

Средняя цена на молодой картофель в мае составляет 84,30 гривны за килограмм, тогда как в апреле килограмм стоил 42,60 гривны за килограмм. Соответственно, за месяц молодой картофель подорожал вдвое.

Важно! Ранее аналитики УКАБ сообщали, что падение цен ожидается уже в июне, поскольку возрастет внутреннее предложение. При этом отмечается, что появление на рынке молодого картофеля повлияло на цену старого. Специалисты говорят, что по сравнению с апрелем она подешевела на 2%.