Лето является сезоном консервации, а потому сейчас активно закручивают огурцы впрок. По разным рецептам приходится покупать, кроме самих огурцов, еще и другие добавки, как перец горошком, лавровый лист, соль, сахар и прочее. В итоге получается, что приготовить 10 литров консервированных огурцов обойдется в почти 400 гривен.

Сколько нужно потратить денег для консервации огурцов?

Традиционный рецепт консервации требует таких ингредиентов, как огурцы, соль, сахар, уксус, лавровый лист и перец горошком. Журналисты 24 Канала рассчитали, сколько же обойдется покупка этих продуктов для приготовления 10 литров консервированных огурцов.

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Стоит заметить, что для расчета учитывалась минимальная цена товаров, по состоянию на 1 августа. Поэтому, самой дешевой позицией в списке – лавровый лист:

Огурцы – от 45 гривен за килограмм,

Чеснок – 176,40 гривны за килограмм,

Соль – от 13,19 гривны за килограмм,

Сахар – от 34 гривен за килограмм от 34 гривен за килограмм,

Лавровый лист – от 11,19 гривны за 10 граммов (1 пачка),

Специи, например перец черный горошек – 14,50 гривен за 10 граммов (1 пачка),

Уксус столовый 9% – от 28 гривен за литр,

Крышки для консервирования – от 75 гривен за пачку ( в упаковке 20 крышек).

Как рассчитать количество ингредиентов и их стоимость на 10 литровых банок Для одной литровой банки консервированных огурцов нужно взять где-то 700 граммов огурцов, следовательно для 10 банок нужно 7 килограммов (где-то 315 гривен). Кроме того, на 10 банок понадобится где-то 200 граммов соли (2,64 гривны) и 50 граммов сахара (1,70 гривны), уксуса примерно 370 миллилитров (10,36 гривны), чеснока 100 граммов (17,64 гривны), 20 лавровых листьев (2,24 гривны) и 40 горошин (3 гривны). Крышек понадобится 10 штук, что будет стоить 37,50 гривен.

Таким образом, на приготовление 10 литров консервированных огурцов придется расходы ориентировочно 390 гривен. То есть на одну литровую банку идет где-то 39 гривен, без учета стоимости воды и света.

Справочно: цены на товары для консервации варьируются в соответствии с супермаркетом, а потому конечная стоимость может отличаться.