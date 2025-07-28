На украинских рынках начали дорожать огурцы

Сейчас в Украине сезон овощей и фруктов и в основном цены на них падают. Однако, такую логику можно проследить не всегда: несмотря на благоприятные условия цены на огурцы полезли вверх.

Что происходит с ценами на огурцы

На этой неделе украинские тепличные комбинаты начали увеличивать отпускные цены на огурцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Положительную ценовую тенденцию производители объясняют заметным сокращением предложения огурца на рынке из-за неблагоприятных погодных условий.

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В то же время спрос на эти овощи удерживается достаточно высоким, что оказывает дополнительную поддержку ценам. Так, на сегодня украинские тепличные комбинаты готовы вести реализацию огурца не дешевле 25 – 45 гривен за килограмм (0,60 – 1,08 доллара за килограмм), что в среднем на 19% дороже, чем в конце прошлой недели.

Обратите внимание! Сложившуюся, ситуацию, участники рынка в первую очередь связывают с межсезонным сокращением предложения данной продукции на рынке, поскольку многие стационарные комбинаты уже завершили уборку урожая огурца первого оборота, тогда как к новому обороту планируют приступить только во второй половине августа.

Те же компании, которые продолжают реализовать, практически ежедневно повышают цены, ссылаясь на достаточно активные темпы сбыта. Поддержку цен в сегменте тепличного огурца также оказывает и ограниченное предложение продукции открытого грунта.

Важно! Специалисты отмечают, что на данный момент огурец в Украине все же стоит в среднем на 24% дешевле, чем в аналогичный прошлогодний период. При этом производители не исключают, что при улучшении погодных условий ситуация на рынке может кардинально измениться.