Вишня и смородина бьют ценовые рекорды в Украине: сколько стоят ягоды

В этом году вишни и черная смородина выросли в цене довольно сильно. Однако не каждое садовое хозяйство сможет хорошо на этом заработать из-за значительной потери урожая из-за холодной погоды весной.

Цены на вишни и смородину рекордно высокие

Стоимость вишен и черной смородины для заморозки бьет рекорды, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Аномально высокая цена обусловлена потерями урожая от весенних заморозков.

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Сейчас закупочные цены на вишню колеблются в пределах 60 до 85 гривен за килограмм. При этом они имеют тенденцию к дальнейшему росту. Аналитики отмечают, что черная смородина, которую в отдельные годы бывает вообще трудно продать, этом году стоит дороже вишни и активно закупается заготовителями по ценам от 70 до 90 гривен за килограмм.

Конечно, столь высокий уровень цен на вишню и смородину не всегда означает, что украинские фермеры смогут на них хорошо заработать. Ведь значительная часть производителей, прежде всего тех, кто выращивает вишню, потеряли часть или вообще весь урожай в 2025 году,

– добавляют аналитики.

В то же время те производители, которые сумели сохранить урожай, отмечают, что инвестиции в системы защиты от заморозков, особенно в условиях стремительных изменений климата, окупятся очень быстро.

Обратите внимание! В то же время такой высокий уровень цен создает проблемы для переработчиков – закупка сырья требует привлечения непредсказуемых объемов финансирования, а также есть риск, что цены на готовую замороженную продукцию снизятся во второй половине сезона.