В Украине может измениться цена на голубику

Из-за аномально теплой зимы, которая длилась в Украине до февраля, голубика находилась в состоянии относительного покоя. Однако далее температурные показатели способствовали началу вегетации.

В Украине могут вырасти цены на голубику

Поэтому во многих регионах страны произошли повреждения цветочных почек, пишет 24 Канал со ссылкой на Анну Луцко, международного консультанта по ягодоводству.

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Аномально теплая зима до февраля месяца держала растения голубики в состоянии относительного покоя. Далее температурные показатели способствовали началу вегетации. В результате чего февральские морозы, которые пришли вслед за теплом, во многих регионах Украины вызвали повреждение цветочных почек,

– написала Луцко.

В частности она призвала фермеров проверить состояние голубичных почек уже сейчас. Анна Луцко отметила, что эти факторы в дальнейшем будут иметь влияние на формирование высокой цены на ягоду.

Интересно! Согласно словам експертки, в Грузии, например, аномальные погодные условия уже уничтожили половину урожая ранних сортов голубики.